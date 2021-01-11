Гривня держит курс: почему подешевел доллар и чего ждать в ближайшие дни

Доллар 11 января после снижения официального курса торгуется около отметки 28,25 грн. Украинская валюта укрепилась после сообщения о том, что международные резервы увеличились на 15%, до 29,1 млрд долларов по итогам 2020 года. Это стало рекордным показателем за последние восемь лет. При этом гривня остается под давлением локдауна.

На начавшейся неделе доллар будет стабильным или даже немного подешевеет. Курс на межбанке может составить 28,2-28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По данным портала Minfin, к 11:00 курс доллара на межбанке составил 28,25 гривни в покупке и 28,27 гривни в продаже. Пока что торги по доллару находятся в средней степени активности. Идут единичные операции по лотам до 500 тысяч долларов.

Впрочем, после неактивных торговых дней 4-6 января все больше участников возвращается на валютный рынок. Это оживит его и повысит объемы торгов, считают эксперты.

Вадим Иосуб также напомнил, что по словам главы налогового комитета Рады Данила Гетманцева, украинцам в 2021 году не стоит ожидать резких скачков курса валюты – в Украине достаточно нормальный платежный баланс, большие золотовалютные резервы НБУ, а также невысокая инфляция по итогам 2020 года.

Напомним, аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

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