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Гривня держится: Нацбанк обновил официальный курс валют

28 января, 16:18

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 29 января

На пятницу, 29 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

28.0129.01Изменение
1 доллар США28,17 грн28,19 грн+ 0,02
1 евро34,12 грн34,10 грн- 0,02

По сравнению со значениями 28 января доллар вырос еще на две копейки после повышения курса на те же две копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 22 по 29 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на восемь копеек.

Как рассказал "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов, курс доллара на межбанке пытались разогнать спекулянты. Но большинство игроков рынка не поддались на провокации.

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А вот евро снова немного упал. Евровалюта стала дешевле на две копеек после снижения на пять копеек днем ранее.

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К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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