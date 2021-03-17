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Гривня держится: официальный курс валют на 17 марта

17 марта, 08:49

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На сегодня, 17 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,65 грн;
1 евро – 32,96 грн;
10 российских рублей – 3,80 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на копейку после падения курса на девять копеек в предыдущий банковский день. А за неделю – с 10 по 17 марта – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек.

Курс евро 17 марта тоже повысился на копейку после падения на 13 копеек днем ранее. Евровалюта остается ниже психологической отметки в 33 гривни.

Стоимость 10 российских рублей 17 марта повысилась на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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Во вторник, 16 марта, доллар на межбанке подорожал на 13 копеек в покупке и на 14 – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,74/27,76 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,03/33,06 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

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Источник: Сегодня

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