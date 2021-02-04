Гривня крепнет: доллар в Украине подешевел до минимума с декабря

На пятницу, 5 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

04.02 05.02 Изменение 1 доллар США 28,00 грн 27,89 грн - 0,11 1 евро 33,64 грн 33,45 грн - 0,19

По сравнению со значениями 4 февраля доллар подешевел еще на 11 копеек после падения курса на шесть копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс доллара пробил вниз психологическую отметку в 28 гривен впервые с 14 января. А в целом доллар подешевел до минимума с 21 декабря 2021 года.

За неделю – с 29 января по 5 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 30 копеек.

Реклама

Курс евро тоже продолжил движение вниз. Евровалюта подешевела на 19 копеек после снижения курса на 15 копеек днем ранее. Евро опустился еще ниже отметки в 34 гривни. Так дешево евро не стоил с конца ноября 2020 года.

Читайте также: Доллар в Украине может рухнуть до 27,5 гривни – прогноз

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня