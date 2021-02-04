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Гривня крепнет: доллар в Украине подешевел до минимума с декабря

4 февраля, 16:30

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 5 февраля

На пятницу, 5 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

04.0205.02Изменение
1 доллар США28,00 грн27,89 грн- 0,11
1 евро33,64 грн33,45 грн- 0,19

По сравнению со значениями 4 февраля доллар подешевел еще на 11 копеек после падения курса на шесть копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс доллара пробил вниз психологическую отметку в 28 гривен впервые с 14 января. А в целом доллар подешевел до минимума с 21 декабря 2021 года.

За неделю – с 29 января по 5 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 30 копеек.

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Курс евро тоже продолжил движение вниз. Евровалюта подешевела на 19 копеек после снижения курса на 15 копеек днем ранее. Евро опустился еще ниже отметки в 34 гривни. Так дешево евро не стоил с конца ноября 2020 года.

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К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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