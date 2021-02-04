Гривня крепнет: доллар в Украине подешевел до минимума с декабря

На пятницу, 5 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|04.02
|05.02
|Изменение
|1 доллар США
|28,00 грн
|27,89 грн
|- 0,11
|1 евро
|33,64 грн
|33,45 грн
|- 0,19
По сравнению со значениями 4 февраля доллар подешевел еще на 11 копеек после падения курса на шесть копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс доллара пробил вниз психологическую отметку в 28 гривен впервые с 14 января. А в целом доллар подешевел до минимума с 21 декабря 2021 года.
За неделю – с 29 января по 5 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 30 копеек.
Курс евро тоже продолжил движение вниз. Евровалюта подешевела на 19 копеек после снижения курса на 15 копеек днем ранее. Евро опустился еще ниже отметки в 34 гривни. Так дешево евро не стоил с конца ноября 2020 года.
Читайте также: Доллар в Украине может рухнуть до 27,5 гривни – прогноз
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:
Новости на эту же тему: