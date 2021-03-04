Гривня начнет слабеть: прогноз курса доллара и евро

Гривня в последние дни укреплялась, ведь аграрии продолжают заводить валютную выручку перед стартом посевной кампании, а спрос на валюту со стороны импортеров остался невысоким. До конца недели курс доллара на межбанке останется в диапазоне 27,75-27,90 грн.

А вот уже на следующей неделе гривня может ослабнуть. Несмотря на заявления Минфина, что иностранцы снова заинтересовались украинскими ОВГЗ, нерезиденты все же продали немало гривневых госбумаг. Евро возобновит рост к уровню 33,65 грн.

Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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"Нерезиденты с начала прошлой недели продали ОВГЗ на 1 млрд грн, теперь объем их вложений в эти бумаги составляет 101,78 млрд грн. Вскоре они могут появиться с этими средствами на межбанке, и тогда гривня начнет слабеть к евро и доллару", – рассказал эксперт.

А вот в пользу украинской валюты играют данные о выполнении госбюджета по доходам за февраль на 101,9%. По мнению Гойлова, это так же поможет возобновлению переговоров с МВФ о новом транше.

"Макроэкономическая стабильность – не менее важное условие для сотрудничества, чем принятие антикоррупционных законов. К осени транш в 1,5 млрд долларов поможет Украине выполнить внешние обязательства", – говорит аналитик.

Подробнее о ситуации с МВФ и о том, чем грозит Украине задержка с траншами, читайте на сайте "Сегодня" – Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями.

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