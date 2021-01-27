Гривня неспешно идет в рост: в Украине упали курсы доллара и евро

На среду, 27 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,15 грн;

1 евро – 34,19 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на две копейки после повышения на копейку в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 20 по 27 января – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте.

Евро тоже немного упал. Евровалюта стала дешевле еще на четыре копейки после снижения на две копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 27 января не изменилась.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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Во вторник, 26 января, доллар на межбанке вырос на две копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,17/28,19 грн (покупка/продажа). Евровалюта поднялась в цене на 12 копеек в покупке и на 13 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,25/34,27 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

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