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Гривня неспешно идет в рост: в Украине упали курсы доллара и евро

27 января, 08:47

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 27 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,15 грн;
1 евро – 34,19 грн;
10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на две копейки после повышения на копейку в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 20 по 27 января – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте.

Евро тоже немного упал. Евровалюта стала дешевле еще на четыре копейки после снижения на две копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 27 января не изменилась.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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Во вторник, 26 января, доллар на межбанке вырос на две копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,17/28,19 грн (покупка/продажа). Евровалюта поднялась в цене на 12 копеек в покупке и на 13 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,25/34,27 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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