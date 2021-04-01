Гривня окрепла: курс доллара и евро на 1 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 1 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,82 грн;

1 евро – 32,63 грн;

10 российских рублей – 3,70 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел еще на семь копеек после падения на восемь копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, за неделю с 24 по 31 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек. Эксперты при этом считают, что доллар нашел равновесие на межбанке.

Евро снизился на девять копеек после резкого падения на 25 копеек днем ранее. Евровалюта опустилась еще ниже психологической отметки в 33 гривни и находится на минимальных значениях за семь месяцев.

Стоимость 10 российских рублей 1 апреля повысилась на три копейки.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 31 марта, доллар на межбанке не изменился в цене ни в покупке, ни в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,85/27,87 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на пять копеек в покупке и на четыре – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,68/32,70 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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