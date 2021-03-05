Гривня окрепла: сколько стоят доллар и евро в Украине

На пятницу, 5 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,76 грн;

1 евро – 33,41 грн;

10 российских рублей – 3,76 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел еще на девять копеек после снижения курса на восемь копеек в предыдущий банковский день. Это самая низкая стоимость "зеленого" почти за месяц – с 10 февраля. За неделю – с 26 февраля по 5 марта – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 17 копеек. Впрочем, аналитики считают, что скоро гривня начнет слабеть.

Курс евро 5 марта упал еще на 15 копеек после снижения на четыре копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на копейку.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В четверг, 4 марта, доллар на межбанке подешевел на девять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,77/27,80 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 15 копеек в покупке и на девять – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,33/34,36 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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