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Гривня падает. Почему доллар пошел в рост и надолго ли это?

11 февраля, 13:11

Ксения Капустинская

Украинская валюта начала падать исключительно из-за рыночных факторов, считают аналитики

В Украине после длительного падения заметно подорожали доллар и евро. Тенденция к девальвации гривни была запущена с начала недели. А в ближайшие дни ожидается коррекция курса к уровню 28,95 грн/долл. и 33,95 грн/евро.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

По его мнению, падение гривни происходит под влиянием сугубо рыночных факторов:

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При этом курс гривни останется под контролем. Ведь с ускорением деловой активности Нацбанк, скорее всего, повысит учетную ставку. Вместе с ней вырастет доходность ОВГЗ, а значит появится больше заинтересованных в их покупке.

А чем выше инвестиции нерезидентов в гривневые ОВГЗ – тем больше предложение иностранной валюты, а значит ниже ее курс. При этом Нацбанк сможет воспользоваться дешевым долларом для пополнения валютных резервов, которые "похудели" в январе.

Напомним, несмотря на февральское снижения курса доллара, цены в Украине продолжили расти. Почему так происходит, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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