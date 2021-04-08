Гривня покатилась вниз: доллар и евро стали еще дороже

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 9 апреля:
|08.04
|09.04
|Изменение
|1 доллар США
|27,89 грн
|27,98 грн
|+ 0,11
|1 евро
|32,14 грн
|33,23 грн
|+ 0,09
По сравнению со значениями 8 апреля доллар вырос еще на 11 копеек после повышения на пять копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" вплотную приблизился к психологической отметке в 28 гривен. А за неделю со 2 по 8 апреля гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 15 копеек. Эксперты уже предупредили, что доллар будет расти и дальше.
Курс евро повысился на девять копеек после резкого скачка вверх на 24 копейки днем ранее. Евровалюта поднялась еще выше психологической отметки в 33 гривни, которую не пересекала с 26 марта.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.
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