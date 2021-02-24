Версія українською
$ 27,9
33,88

Гривня укрепилась к доллару и евро: курс валют

24 февраля, 08:34

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 24 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,90 грн;
1 евро – 33,88 грн;
10 российских рублей – 3,77 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на три копейки после роста курса на восемь копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 17 по 24 февраля – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек.

Евро тоже стал дешевле. Официальный курс европейской валюты снизился на копейку.

Стоимость 10 российских рублей 24 февраля повысилась на пять копеек.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Читайте также: Грозит ли украинцам обвал гривни: аналитик оценил риски

Реклама

Во вторник, 23 февраля, доллар на межбанке подорожал на восемь копеек в покупке и на семь – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,94/27,95 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на восемь копеек в покупке и на шесть – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,92/33,93 грн (покупка/продажа). Спрос на валюту заметно превышал предложение. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Утечка документов в Ухани: раскрыта правда о COVID в Китае
Зарплата Зеленского: сколько президент и его помощники заработали
Рейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планеты