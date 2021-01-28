Гривню атаковали спекулянты: чего ждать от курса доллара в Украине

В Украине в первую неделю после окончания локдауна произошел плавный рост курса доллара. На межбанке курс пытаются разогнать спекулянты. Но на их провокации поддаются далеко не все. А потому через неделю доллар, предположительно, будет стоить 28,25 грн, евро – 34,15 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Кроме того, на межбанковском рынке уже повысился спрос на валюту – импортерам необходимо пополнять товарные запасы.

Сегодня, 28 января, экспортеры будут менее охотно выходить на рынок, поэтому гривня останется под давлением. В случае резких валютных колебаний НБУ придется выйти с валютными интервенциями. Пределом девальвации служит уровень 28,3 грн.

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По словам эксперта, аукцион по продаже гривневых гособлигаций на этой неделе не заинтересовал нерезидентов. Поэтому гривня от них не получила серьезной поддержки. Впрочем, в среду украинская валюта смогла выдержать атаку спекулянтов

"Нацбанк в финансовых операциях участия не принимал, так как основные участники рынка не поддались на провокации", – объяснил Гойлов.

Напомним, согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%. Впрочем, специалисты не советуют воспринимать эти цифры серьезно – "Индекс Биг Мака" не учитывает общей экономической ситуации в стране.

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