Гройсман: импорт тока из РФ и Беларуси убивает украинскую энергетику

Кабинет министров Украины должен немедленно запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси и сконцентрироваться на присоединении украинской энергосистемы в ЕС.

Об этом заявил бывший премьер-министр (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Правительство должно запретить любой импорт. Правительству нужно сконцентрироваться не на том, чтобы закупать в России электрическую энергию. Им надо строить энергетический мост с Европейским Союзом. Мы должны быть интегрированы в единую энергетическую европейскую систему. И вот тогда там будет полный, полноценный рынок и будет полная наша безопасность. А то, что сегодня происходит, я считаю, что это диверсия. И эта диверсия не прекращается", – заявил экс-премьер в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Гройсмана, цель России – установить контроль над украинской энергосистемой, уничтожив внутренних производителей тока.

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"Это вопрос контроля Украины, это гибридная война. Они заходят с энергетическими ресурсами – они начинают контролировать Украину. Этого невозможно допустить", – добавил бывший премьер.

Напомним, 3 января 2021 Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. С начала года Украина закупила почти 70 млн кВт·часов на сумму около 100 млн грн.

Предыдущий импорт тока из Беларуси и России, который осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, привел к крупнейшему в истории независимости кризису на энергорынке.