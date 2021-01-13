Грозит ли Украине новый "банкопад"

В 2020 году в Украине стало на два банка меньше

Финансовая система Украины – одна из тех сфер, в которых после Майдана произошли настоящие, а не фиктивные реформы. В результате она стала одним из столпов, на которых держится экономика страны. Успешные реформы в банковской сфере и стабильность банковской системы признают даже международные финансовые организации. Тем не менее в 2020 году сразу два банка были признаны неплатежеспособными, начат процесс их ликвидации. И в НБУ предупреждают, что в 2021 году риски для остальных банков возрастут.

Насколько вероятен новый "банкопад"? Есть ли основания клиентам других банков опасаться за сохранность своих сбережений? В этом вопросе пытался разобраться сайт "Сегодня".

Минус два

Одним из самых сильных экономических шоков прошлого года (по крайней мере, для потребителей услуг) стала ликвидация банка "Аркада" – одного из крупнейших ипотечных кредиторов и застройщиков. 25 августа 2020 года правление Нацбанка приняло решение отнести АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных. А в конце декабря аналогичное решение было принято в отношении АО "Мисто Банк". Таким образом, количество банковских учреждений Украины сократилась до 73.

До этого последним ликвидированным банком стал российский ВТБ, который лишился украинской лицензии в 2018 году.

Оба банка, признанные неплатежеспособными в 2020 году, были лишены лицензий "в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и больше процентов от минимально установленного уровня", сообщалось на сайте регулятора.

В Нацбанке разъясняли, что банкротство "Аркады" было вызвано утратой основного актива – здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3, которое было передано как залог по кредиту на строительство, а затем списано с баланса. Это здание составляло почти 27% всех активов банка, в результате объем оставшихся активов оказался меньше минимально допустимого.

"Мисто Банк" обанкротился также из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта составляла около 17% всех активов банка, уточняют в НБУ.

Риски растут

Отметим, что "Мисто Банк" входил в тройку банков с наименьшим капиталом, однако, согласно информации НБУ, не замыкал список. То есть в Украине есть банки и с более скромными активами. Что же касается "Аркады", его активы позволяли держаться в середине рейтинга по объему капитала. Так что можно предположить, что размер капитала не является определяющим фактором надежности банка.

Что касается качества активов, то надо отметить: у обоих банков объем капитала с коэффициентом риска 50% и 100% намного превышал объем капитала с коэффициентом риска 0%. Однако это были не единственные финучреждения в такой ситуации.

В статистике НБУ "Нормативы капитала и их составляющие" за декабрь 2020 года мы насчитали несколько десятков банков, у которых объем капитала с коэффициентом риска 100% превышает объем капитала с нулевым риском. Если рисковость капитала обратно пропорциональна надежности, то можно предположить, что шансы оказаться банкротами имеются у многих украинских банков.

Напомним, в 2019 году стресс-тест НБУ успешно прошли только 9 украинских банков. У остальных были те или иные проблемы, которые им предписали ликвидировать. В 2020-м стресс-тестирование, которое призвано определить степень надежности банка, не проводилось из-за карантина. Однако в 2021 году его планируется возобновить и провести в 43 банках.

Ко всему прочему, с 2021 года Нацбанк планирует повысить требования к банковскому капиталу. В частности, финансовые учреждения, которые выдают потребительские кредиты, обязаны будут до конца года увеличить капитал под эти кредиты в 1,5 раза. И одновременно сокращать процент проблемных активов (неработающих, непрофильных и т. д.). В частности, уже в январе 2021-го из банковского капитала вычитается 25% стоимости непрофильных активов, которые удерживаются на балансе банков свыше трех лет. В НБУ признают: новые требования усилят нагрузку на капитал для некоторых банков.

В "Отчете о финансовой стабильности" НБУ за декабрь 2020 года отмечается, что "коронакризис создал вызовы, с которыми банковская система не сталкивалась раньше. Практически одновременно реализовались рыночный и операционный риски в существенных масштабах. Также стало понятно, что ухудшение макроэкономических условий со временем приведет к реализации кредитного риска. Таким образом, общий риск достаточности капитала банков заметно возрос".

В НБУ отмечают, что риски роста кредитных убытков ожидаются в первом полугодии 2021-го.

Стоит ли волноваться вкладчикам других банков

При этом всем в Нацбанке продолжают утверждать, что банковская система остается стабильной, показатели достаточности капитала банков в целом высокие. За время карантина часть активов финучреждений, которые работают со значительным запасом капитала, сверх минимальных требований, даже выросла по сравнению с мартом 2020-го.

Так есть ли риски дальнейших банкротств?

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что это не исключено.

"Теоретически это возможно. У отдельных банков какие-то проблемы могут возникать. Но в таких случаях каждая история индивидуальна, давать оценку в целом сложно", – говорит эксперт.

При этом Борис Кушнирук подтверждает: в целом банковская система действительно в неплохом состоянии. Многочисленных банкротств и нового "банкопада" не будет.

Что касается кредитных рисков и связанных с капиталом, о которых говорилось выше, эксперты оценивают их как минимальные. И объясняют свою точку зрения ничтожно малыми объемами кредитования.

"Банки сейчас практически не кредитуют. Львиная часть их активов лежит или в депозитных сертификатах, либо в облигациях государственного займа. Так что кредитных рисков у них практически нет. С одной стороны, это добавляет стабильности банковской системе. Но при этом банковская система не выполняет свою главную функцию – быть механизмом появления кредитных ресурсов, которые используются клиентами для пополнения оборотных средств. Суммы по микрокредитам, по потребительским кредитам очень незначительные. А риски компенсируются высокими процентными ставками, за счет чего банки могут создать резервы под плохие кредиты", – считает Борис Кушнирук.

Экономический эксперт Алексей Кущ говорит о том же:

"Стабильность банковской системы в Украине имеет свою специфику. Ее нельзя приравнивать к надежности и эффективности. Дестабилизация банковской системы может произойти, когда банковская система тесно связана с реальным сектором экономики. Тогда любой кризис – предприятия терпят убытки, соответственно, не погашают кредиты, банки испытывают кризис ликвидности, не могут выполнить свои обязательства перед вкладчиками и дальше по цепочке. А у нас банковская система полностью отрезана от реального сектора экономики. Она никого не кредитует и находится как бы в герметичной капсуле, которую создал за последние несколько лет Нацбанк. При этой модели 100-180 млрд грн закрыто в самой банковской системе. Нацбанк выпускает депозитные сертификаты, коммерческие банки их покупают и зарабатывают на процентах. Другая часть их ликвидности перекочевывает в государственные ценные бумаги – ОВГЗ. В целом рынок казначейских инструментов составляет примерно половину ресурсов банков, а вторая половина перекочевывает на валютные корреспондентские счета наших банков в иностранных банках-партнерах. Реальный кредитный портфель банков не увеличивается. При такой системе никакого кризиса в банковской системе быть просто не может", – говорит Алексей Кущ.

В такой ситуации, чтобы случился банковский кризис, нужны какие-то чрезвычайные обстоятельства, убежден эксперт. Например, чтобы Минфин не погасил ОВГЗ или чтобы Нацбанк не погасил депозитные сертификаты. Но если это произойдет, это будет означать конец всей украинской финансовой системы, говорит Алексей Кущ. Такой сценарий он считает маловероятным.

"У нас сейчас 60% активов и пассивов банков сосредоточено в государственной системе. То есть мы имеем такую квазигосударственную банковскую систему, государство несет за нее ответственность, а поэтому не даст обрушиться", – объясняет эксперт.

При этом он считает, что следующий банковский кризис, когда бы он ни произошел, больше всего затронет именно государственные банки и их клиентов.

"Кризис 2008 года был амортизирован в основном банками с иностранным капиталом. Они тогда загнали себя в валютное кредитование и больше всех пострадали. Во время кризиса 2014-2015 годов пострадали преимущественно банки с украинским капиталом, которые кредитовали корпоративный сектор. А вот будущий кризис в украинской банковской системе будет сосредоточен в государственных банках. Потому что они являются ядром украинской банковской системы, соответственно, кризис коснется в первую очередь ядра. И в этом кроются колоссальные риски. Потому что тогда останется два варианта: плохой и ужасный. Плохой – это напечатать деньги и раздать вкладчикам государственных банков, а на сегодня это порядка 300 млрд грн. И ужасный – заморозить вклады по примеру Советского Союза. Но с учетом того, что это коснется десятков миллионов людей, это грозит колоссальным социальным взрывом", – говорит Алексей Кущ.

Надежность украинской банковской системы – это надежность в краткосрочном временном горизонте, резюмирует эксперт. Однако в то, что эта надежность сохранится на долгие годы, он не верит.

Подробнее о ситуации с банком "Аркада" смотрите в сюжете: