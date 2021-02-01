Версія українською
$ 28,13
34,16

Грузия открыла небо: куда можно полететь из Украины

1 февраля, 11:49

Ксения Капустинская

Туристические поездки все равно остаются под запретом

Сегодня, 1 февраля, Грузия впервые с марта-2020 сняла все ограничения на авиасообщение. Из Украины в эту страну первое время будут летать по два рейса в неделю по маршруту Киев – Тбилиси. В дальнейшем количество полетов увеличат до четырех в неделю. А с 9 февраля планируют запустить и рейсы в Батуми.

Видео: Сегодня


В страну будут пускать тех, кто пройдет вакцинацию от коронавируса.

Пока же в Грузию могут отправиться только некоторые категории украинцев:

Читайте также: Лоукостеры отменяют рейсы из Украины: Wizz Air оставил только 11

Реклама

Иностранцы должны за свои средства пройти восьмидневный обязательный карантин или каждые 72 часа сдавать тест на COVID-19.

Напомним, в марте 2020 года закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение во всех направлениях. Правительство Грузии много раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Последний раз этот запрет был продлен до 31 января 2021 года.

Также до 31 января в Грузии действовал жесткий локдаун, который ввели еще в ноябре-2020. С 24 декабря по 2 января ограничения ослабляли, но потом вновь ужесточили.

Новости на эту же тему:
Грузия карантин рейсы Украина авиа Тбилиси авиасообщение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Погубила зависимость: скончался сын известной модели
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
В Одессе умерла известная актриса Ирина Токарчук