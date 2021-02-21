Гривня начинает дешеветь. Почему доллар пошел в рост и надолго ли это?

Причиной стал негативный информационный фон вокруг сотрудничества с МВФ

Несмотря на небольшое укрепление курса, с 22 февраля гривня начнет дешеветь. Диапазон наличного курса доллара составит 28-28,5 грн, а евро – 33,65-34,2 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

Причины такой динамики:

негативный информационный фон вокруг сотрудничества с МВФ;

крупные объемы покупки валюты со стороны НБУ за последнее время;

вероятный отказ финансового регулятора сдерживать валютную стабильность путем интервенций.

"За последнее время мы привыкли к валютной стабильности и к колебаниям курса в рамках одной недели до 1-1,5%. Если появлялся скачок цен, то НБУ оперативно выступал с поддержкой без ограничения в объемах интервенций. Однако сейчас, не понимая перспектив сотрудничества с МВФ, НБУ может быть более острожным. Логично предположить, что без новых кредитов ЗВР понадобятся на выплаты по ранее взятым долговым обязательствам, а не на валютную стабилизацию", – отметил эксперт.

При этом, считает Орыщак, сдерживать резкую девальвацию в ближайшую неделю будет приток денег от аграриев и отсутствие спроса на валюту со стороны населения.

Напомним, ранее финансовый аналитик объяснил, грозит ли украинцам обвал гривни и при каком условии курс доллара может резко вырасти.

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