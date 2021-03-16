Хайп ради денег: сколько зарабатывают малолетние инстаблогеры

Для блогеров со 100 тыс. подписчиков и более в Instagram или других сетях существует специальный прайс

Нашумевшая история с "любовью" восьмилетней модели Миланы и 13-летнего блогера Паши Пая может иметь довольно банальное объяснение – желание заработать.

Хотя родители подростков и настаивали в полиции, что у их детей любовь, сайт "Сегодня" считает, что все это затевалось ради денег. И еще, может, ради творчества и самовыражения. Ведь владельцы страниц с большим количеством подписчиков в Instagram могут зарабатывать на рекламе. А реклама на страничке Миланы имеется.

Например, пребывая в столице России, Милана выложила фото с чемоданом и ненавязчиво упомянула московский магазин по их продаже. Но едва ли детский омбудсмен Николай Кулеба подразумевал именно этот магазин, когда говорил, что за постом стоит российский бизнес.

Агентство Epicstars называет нам прайс для инстаблогеров с более, чем 100 тыс. подписчиков. За один пост можно заработать 15–25 тыс. грн. Также, по данным агентства, рекламным бывает в среднем каждый 20-й пост или сюжет в сториз.

А психолог-консультант Владимир Козицкий говорит:

"Для детей это, скорее, не любовь, а игра. Родители на этом зарабатывают. С моральной точки зрения это неправильно, даже ужасно. Но в современном мире все акценты смещаются. В том числе благодаря соцсетям. Родители должны давать себе отчет, на что идут. Дети, получившие известность и популярность, могут во взрослом возрасте столкнуться с психологическими проблемами. Но это вероятность – так бывает не всегда".

Напомним, мать девочки вызвали на допрос в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 301 УК Украины – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Дети не живут вместе – первый комментарий мамы 8-летней Миланы, игравшей в любовь в Instagram".

Видео: Сегодня