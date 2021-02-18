Илон Маск случайно в 31 раз подорвал курс неизвестной ему криптовалюты

Создатель Tesla рассказал, как будет называться его собственная цифровая валюта

Американский бизнесмен Илон Маск известен своей любовью к криптовалютам – две недели назад он одним "твитом" разогнал стоимость Dogecoin, а теперь после его заявлений случайно подорожала ранее не особо популярная валюта MarsCoin.

Обсуждая в Twitter возможность создания собственной цифровой валюты, Илону Маску поступило несколько интересных предложений.

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Пользователи писали, что было бы интересным создать "Илонкоин", сделав его "валютой Земли", а от аккаунта криптобиржи Binance поступила идея создать свою криптовалюту в честь Красной планеты – MarsCoin.

"Это определенно будет марскоин", – ответил глава Tesla и SpaceX, собрав более 23,5 тысяч "лайков".

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Очевидно, Маск не знал, что такой токен существует как минимум с 2015 года. После его заявления вечером 16 февраля стоимость MarsCoin установила свой исторический рекорд и выросла с 0,08 до 2,5 доллара, то есть более чем в 31 раз.

Однако, после резкого скачка стоимость марскоина также стремительно упала. Согласно информации онлайн-биржи Coinmarketcap, к 19:00 18 февраля один токен котируется на уровне 0,3 доллара, что, впрочем, значительно больше чем несколько дней назад.

Стоит отметить, что создатели MarsCoin надеются, что их валюта может стать доминирующей в финансовой системе первого человеческого поселения на Марсе.

Напомним, что накануне стоимость биткоина установила свой очередной рекорд, превысив отметку в 52 тысяч долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как заявления лидеров мнений – бизнесменов, селебрити и даже компании – влияют на курс основной криптовалюты.

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