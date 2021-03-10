Импорт электроэнергии с Белорусской АЭС создает угрозу для всего региона, – нардеп

Закупка Украиной электроэнергии на Белорусской АЭС не просто разрушает украинскую энергосистему, но и создает угрозу для жизни и здоровья целого региона. Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Михаил Бондарь, сообщает "Obozrevatel".

"К большому сожалению, Украина, вместо тотального бойкота станции бок о бок с европейскими странами, решила финансово поддерживать Белорусскую АЭС, которая несет угрозу для безопасности всего региона. И это не только энергетической безопасности Украины, а прежде всего жизни и здоровью людей всего континента", – заявил нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, только с начала года украинские компании приобрели на Белорусской АЭС по меньшей мере 470 млн кВт·часов.

Бондарь также поддержал инициативу депутатов Верховной Рады относительно неотложной инспекции Белорусской АЭС специалистами МАГАТЭ.

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"На прошлой неделе коллеги – народные депутаты направили обращение в МАГАТЭ по Белорусской АЭС. Разделяю их обеспокоенность по безопасной работе этой станции, построенной кремлем осенью прошлого года на севере Беларуси", – добавил нардеп.

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии с Белорусской АЭС в январе 2021 года. Основным импортером стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.

В феврале 2021 Европейский парламент принял резолюцию с требованием остановки работы Белорусской АЭС, несущей угрозу для безопасности в целом регионе. По словам народного депутата Валентина Наливайченко, следствием резолюции Европарламента могут стать международные санкции, в том числе против украинских компаний-импортеров.