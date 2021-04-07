Импорт тока из России и Беларуси приводит к миллиардным потерям энергосистемы, – нардеп

Законопроект о запрете импорта тока не выносится на рассмотрение в сессионный зал

Задержка с принятием закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси уже обошлась энергетической системе Украины в миллиард гривен.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб, сообщает "Znaj.ua".

"Импортировано 604 млн кВт электроэнергии из России и Белоруссии. Практически на миллиард гривен. Представьте себе – сколько денег потеряла отечественная энергетика. Эти деньги пошли непосредственно в Россию и Беларусь. И ситуация почему сегодня такая тяжелая? Потому что такое впечатление, что кто-то блокирует принятие закона, который предоставит возможность НКРЭКУ запрещать импорт российской и белорусской электроэнергии", – заявила нардеп в эфире телеканала "Україна24".

Она подчеркнула, что комитет одобрил этот законопроект, однако несмотря на поддержку большинством членов комитета, проект закона не был вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

"Я считаю, что все же необходимо обратиться к спикеру ВР и мы уже писали такие письма и депутаты ставили свою подпись под теми письмами", - отметила Гриб.

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Она добавила, что группа народных депутатов также обратились в СНБО для безотлагательного рассмотрения проблемы импорта.

Напомним, накануне Международная торговая палата (ICC Ukraine) и Европейская бизнес-ассоциация (EBA) призвали депутатов безотлагательно принять закон о запрете импорта тока из России и Беларуси.

Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и. о. министра энергетики Юрий Витренко.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго".