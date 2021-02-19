Импорт тока способствует вооруженной агрессии России против Украины, – Гончаренко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен немедленно запретить импорт российской электроэнергии, который подрывает энергонезависимость страны. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Obozrevatel".

"Почему мы продолжаем покупать электроэнергию из страны-агрессора? Почему мы продолжаем отправлять свои деньги не украинскому шахтеру и энергетику, а российскому? Почему мы продолжаем давать им деньги, на которые они убивают украинцев на востоке Украины?" – заявил нардеп.

По его словам, СБУ и СНБО должны принять аналогичные меры против импорта российского тока, как и те, что несколько недель назад были введены для защиты информационного пространства от страны-агрессора.

Реклама

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 19 февраля было импортировано 480 млн кВт·часов на сумму 770 млн грн.

Против импорта выступили крупнейшие украинские ТЭЦ, 15 февраля обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт и созвать Антикризисный энергетический штаб. По информации ТЭЦ, импорт может привести к остановке работы станций и срыву отопительного сезона.