Индекс блина: сколько стоит приготовить блюдо в этом году

Журналисты "Сегодня" взялись посчитать "индекс блина", то есть сколько будет стоить приготовить блюдо в этом году. И получилось, что себестоимость блина значительно увеличилась.

За основу взяли рецепт с традиционными ингредиентами:

яйца;

молоко;

мука;

сахар;

масло,

сливочное масло.

Учитывая среднюю цену этих продуктов, один блин сейчас стоит 3 гривны. Соответственно, одна порция из 20 блинов – 60 гривен. Это на четверть дороже, чем в прошлом году.

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Поэтому, из года в год за одни и те же деньги хозяйки пекут все меньше и меньше блинов.

Если у вас еще нет собственного проверенного рецепта блинов, то делимся с вами тремя рецептами блинов на молоке, все они разные и блины получаются очень вкусными. Также мы подготовили для вас идеи вкусных несладких начинок для блинов, которые можно легко приготовить из доступных продуктов.

Но не только же блины есть в Сырную неделю – существуют блюда на каждый день. А запивать блины лучше не шампанским, а что именно подойдет – рассказал сомелье.

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