Индексация пенсий в Украине вызвала вопросы у МВФ

Политическое решение будет для властей болезненным, но некритичным, говорит Сергей Марченко

Проведенная в марте 2021 годаиндексация пенсий для 8 млн украинцев не затрагивает договоренностей Киева с Международным валютным фондом, однако МВФ интересует вопрос компенсаторов этих средств.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал агентству Liga.net.

По словам главы ведомства, индексация создала определенные проблемы, ведь средства были предусмотрены на другие сроки.

"Это создает определенный дефицит Пенсионного фонда, а значит, нам придется искать для этого решения. Цена вопроса – до 6 млрд гривен. Конечно, с точки зрения социальной справедливости все правильно. Но для министра финансов это сложный вопрос", – отметил Марченко.

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По его словам, МВФ не против индексации, но Украина должна показать компенсаторы.

"Сейчас мы смогли их убедить, что такое политическое решение будет для нас хоть и болезненным, но некритичным: частично мы сможем компенсировать его за счет перевыполнения плана по налоговым поступлениям за первый квартал", – рассказал глава Минфина.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что в рамках индексации пенсий с 1 марта в Украине повысили только трудовые пенсии, то есть назначенные по достижении пенсионного возраста, а также по инвалидности и по потере кормильца. Таких пенсионеров насчитывается 72% от общего количества. А без повышения пенсий оставались 3,1 млн пенсионеров, или 28%.

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