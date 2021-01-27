Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроект

В Украине планируют ввести ежегодную индексацию пенсий на общих условиях для военнослужащих, судей, госслужащих и подобных категорий пенсионеров. Предполагается, что обновленные правила заработают с 2022 года. Индексацию собираются проводить 1 марта каждый год.

Соответствующий законопроект подготовил Кабинет министров Украины для внесения в Верховную Раду.

Сейчас под индексацию не подпадают категории, пенсия для которых насчитывается не на основании закона "О государственном пенсионном страховании", а других законов. Например, на основании закона о судоустройстве, о госслужбе и т.д.

"Предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались", – объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Подготовленный Кабмином законопроект также:

устанавливает досрочные пенсии по возрасту (за 1,5 года до достижения пенсионного возраста) в случае, если трудовой договор расторгнут из-за реорганизации производства или других условий;

вводит пенсии матерям (отцам) тяжелобольных детей, которым не установлена инвалидность.

Напомним, ранее украинцы рассказали, о каких пенсиях они мечтают. На представление людей о приемлемом для них уровне пенсии влияют пол, возраст, местность и регион проживания.

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