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Инфляция подскочила до 6%: что подорожало в Украине

9 февраля, 16:51

Ксения Капустинская

Рост цен ускорился по итогам января 2021 года

Потребительская инфляция в Украине в январе 2021 года в годовом выражении, по сравнению с январем 2020 года, ускорилась до 6,1%. Для сравнения: по итогам декабря-2020 годовая инфляция составила 5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В месячном исчислении, по сравнению с декабрем-2020, цены выросли на 1,3%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%.

Изменились цены на такие продукты:

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%. Это связано с подорожанием сигарет на 1,9%.

Одежда и обувь подешевели на 4%, в т. ч.:

Цены на транспорт выросли на 1%, в первую очередь за счет подорожания топлива и масел (+2,3%).

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как украинцев пугают цены на продукты. Что последнее время дорожало активнее всего, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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