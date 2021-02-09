Инфляция подскочила до 6%: что подорожало в Украине

Потребительская инфляция в Украине в январе 2021 года в годовом выражении, по сравнению с январем 2020 года, ускорилась до 6,1%. Для сравнения: по итогам декабря-2020 годовая инфляция составила 5%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В месячном исчислении, по сравнению с декабрем-2020, цены выросли на 1,3%.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%.
Изменились цены на такие продукты:
- на 15,4% подорожали яйца;
- на 1-6,5% подорожали овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядина, сыры;
- на 1,3% подешевела свинина.
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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%. Это связано с подорожанием сигарет на 1,9%.
Одежда и обувь подешевели на 4%, в т. ч.:
- обувь – на 4%;
- одежда – на 3,9%.
Цены на транспорт выросли на 1%, в первую очередь за счет подорожания топлива и масел (+2,3%).
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как украинцев пугают цены на продукты. Что последнее время дорожало активнее всего, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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