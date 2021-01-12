Инфляция в Украине выросла на 5%. Много это или мало

Инфляция на потребительском рынке в Украине ускорилась в в конце 2020 года составила 5%. Журналист "Сегодня" Алексей Фалин проанализировал рост цен в последние 20 лет, чтобы понять – много это или мало. Как оказалось, ничего трагического с ценами не происходит:

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Показатель по итогу декабря 2020 года – почти на процент выше, чем год назад. В 2019 году инфляция составила 4,1%.

Но в сравнении с более ранними годами – это совсем не много. Например, в 2014 году индекс потребительских цен повысился почти на 30%, а в 2015-м – и вовсе на рекордные 43%.

До этого серьезные скачки инфляции наблюдались в кризисный 2008 год и послекризисный 2009-й.

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В декабре 2020 года по сравнению с показателями за ноябрь, инфляция ускорилась на 0,3%.

В частности, цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,7%:

Сильнее всего (на 16,1%) подорожали яйца.

На 0,9-8,3% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, хлеб, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, мясо птицы, масло, рис, сало.

На 1% подешевела свинина.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подешевели на 4,6%.

Также напомним, ранее Нацбанк снизил прогноз инфляции на 2020 год с 4,7% до 4,1% и повысил на 2021 год до 6,5%. Главной причиной ускорения инфляции в конце этого года станет восстановление экономической активности.