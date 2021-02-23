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Инфографика. Что нужно, чтобы взять собаку в поезд?

23 февраля, 10:10

Ксения Капустинская

Перевозить питомцев можно во всех поездах, но для некоторых категорий есть особые условия

Чтобы перевезти собаку в украинском поезде, понадобится багажная квитанция и ветеринарный документ. Но это еще не все правила.

"Укрзализныця" напомнила обо всех нюансах перевозки собак в поездах.

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Что нужно перед посадкой?

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В каких поездах можно возить собак?

Как себя вести во время поездки?

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, действительно ли поезда в Украине стали ездить медленнее. Для этого корреспонденты провели эксперимент:

Кроме того, мы рассказывали, какие права есть у пассажиров поезда.

Новости на эту же тему:
Укрзализныця собака поезда правила перевозки

Источник: Сегодня

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