Инфографика. Что нужно, чтобы взять собаку в поезд?

Перевозить питомцев можно во всех поездах, но для некоторых категорий есть особые условия

Чтобы перевезти собаку в украинском поезде, понадобится багажная квитанция и ветеринарный документ. Но это еще не все правила.

"Укрзализныця" напомнила обо всех нюансах перевозки собак в поездах.

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Что нужно перед посадкой?

Багажная квитанция. Важно, что лицам с инвалидностью с нарушением зрения разрешается брать собаку-поводыря в вагоны всех категорий без дополнительной платы, но на коротком поводке.

Ветеринарный документ.

Жесткая переноска с водонепроницаемым дном для собак до 45 см в холке.

Намордник и поводок для собак более 45 см в холке.

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В каких поездах можно возить собак?

Собак можно перевозить в поездах и вагонах всех категорий. Но в СВ это возможно только при условии выкупа всех свободных мест.

Крупных собак перевозят в отдельном купе, а в региональных поездах – только в крайних тамбурах первого и последнего вагона под наблюдением хозяина.

Как себя вести во время поездки?

Маленьких собак в переносках необходимо держать в местах для ручной клади.

Хозяева должны придерживаться санитарно-гигиенических требований.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, действительно ли поезда в Украине стали ездить медленнее. Для этого корреспонденты провели эксперимент:

Кроме того, мы рассказывали, какие права есть у пассажиров поезда.