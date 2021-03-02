Иностранцы забросили Украину. Откуда все еще едут? (инфографика)

В Украину за 2020 год въехали 3,38 млн иностранцев. Если сравнивать с 2019 годом, когда страну посетило 13,7 млн иностранных граждан, произошел спад в четыре раза. Разумеется, это связано в первую очередь с карантинными ограничениями, в том числе временным закрытием границ Украины на въезд для иностранцев.

Об этом сообщило Госагентство развития туризма (ДАРТ).

Больше всего иностранных посетителей прибыло из таких стран:

Молдова – более 930 тыс. (в четыре раза меньше, чем годом ранее);

Беларусь – около 464 тыс. (в пять раз меньше);

Россия – более 390 тыс. (в 5,4 раза меньше);

Румыния – 229 тыс. (в три раза меньше);

Турция – 149 тыс. (вдвое меньше).

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Объем перевозок в аэропортах Украины составил 8,66 млн пассажиров – в 2,8 раза меньше, чем годом ранее. Иностранцев, которые прилетели в Украину на самолете, насчитали 702,76 тыс. человек.

Напомним, с 1 марта Грузия открыла воздушные границы для туристов Украины. Какие есть ограничения, и следует ли уже планировать поездку, рассказывали новости "Сегодня":

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