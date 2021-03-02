Версія українською
$ 28
33,72

Иностранцы забросили Украину. Откуда все еще едут? (инфографика)

2 марта, 15:30

Ксения Капустинская

Пандемия коронавируса серьезно ударила по количеству поездок

В Украину за 2020 год въехали 3,38 млн иностранцев. Если сравнивать с 2019 годом, когда страну посетило 13,7 млн иностранных граждан, произошел спад в четыре раза. Разумеется, это связано в первую очередь с карантинными ограничениями, в том числе временным закрытием границ Украины на въезд для иностранцев.

Об этом сообщило Госагентство развития туризма (ДАРТ).

Больше всего иностранных посетителей прибыло из таких стран:

Реклама

Читайте также: Туризм умирает – расходы иностранцев в Украине упали в 27 раз

Объем перевозок в аэропортах Украины составил 8,66 млн пассажиров – в 2,8 раза меньше, чем годом ранее. Иностранцев, которые прилетели в Украину на самолете, насчитали 702,76 тыс. человек.

Напомним, с 1 марта Грузия открыла воздушные границы для туристов Украины. Какие есть ограничения, и следует ли уже планировать поездку, рассказывали новости "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
туризм туристы иностранцы путешествия Украина въезд

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
“Екстремальну” весну в Україні прогнозує кліматолог