Инвесторы обвинили Украину в подрыве доверия из-за кризиса в "зеленой" энергетике

Они готовы продолжать инвестировать в страну только при условии выполнения меморандума

Власти Украины на протяжении 1,5 года подрывают доверие иностранных инвесторов в связи со спровоцированным государством кризисом в секторе зеленой энергетики и отсутствием желания властей выполнять обязательства по выплате долгов инвесторам.

Об этом заявили сразу несколько инвесторов в ходе обсуждений будущего зеленой энергетики в Украине, которые организовал Kyiv Post, сообщает "Obozrevatel".

Представитель норвежской компании NBT в Украине Магнус Йохансен указал, что такая ситуация подтверждает высокие риски инвестиций в Украину, что отталкивает инвесторов от страны.

"Все говорят о большом тарифе, но никто не анализирует финансовые риски Украины для инвестиций", - сказал Йохансен.

В свою очередь генеральный директор компании EuroCape Адриен Фуше отметил, что инвесторы настаивают на выполнении условий меморандума, который глава правительства Денис Шмыгаль подписал в июне 2020 года вместе с инвесторами.

"За последние полтора года наше доверие подорвано. Это вопрос к государству, которое брало на себя обязательства перед нами. И мы как инвесторы ожидаем скорейших решений от Украины", – сказал Фуше.

По его словам, инвесторы готовы продолжать инвестировать в страну только при условии выполнения меморандума.

При этом Андрей Фелив, партнер компании Интегритис сообщил, что кризис в зеленой энергетике отбивает желание инвесторов вкладывать в другие секторы экономики Украины.

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"Мне будет сложно объяснить необходимость инвестировать в Украину, в другие секторы, если государство не выполняет свои обязательства, о чем международные компании отчитываются в свои основные офисы по всему миру", – заявил Фелив.

Напомним, 10 марта представители иностранных инвесторов написали письмо Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в критическое игнорирование властями условий меморандума о возобновляемой энергетике, поскольку Кабинет министров нарушает график выплаты долгов за произведенную в 2020 году зеленую электроэнергию.

По мнению президента Американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера, Зеленский подставил инвесторов в возобновляемую энергетику своими призывами в Давосе в 2020 году, когда сказал, что государство обеспечит стабильный инвестклимат всем иностранным инвесторам, которые будут вкладывать средства в Украину.

Как сообщалось, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 15 марта выплачено лишь 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.