Ипотека под 7% стартовала: первые семьи получили квартиры в кредит

В программе уже участвуют семь банков

Первые украинские семьи подписали договоры с банками в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%", которая стартовала сегодня, 1 марта. Кредиты получили две семьи – один договор подписан с государственным банком, второй – с коммерческим.

Соглашения подписали в ходе форума "Украина 30".

Напомним, ранее первые семь банков заключили договоры с правительством для госпрограммы доступной ипотеки. Среди них – не только государственные банки, но и финучреждения частного сектора. В будущем в программе планируют участвовать 25 финансовых учреждений.

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Как известно, в рамках программы госкомпания "Укрфинжитло" предлагает долгосрочную ипотеку на условиях:

фиксированной ставки 7%;

сроком до 30 лет;

с первым взносом 20%.

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Кредиты выдаются как на дома, так и на квартиры. При этом кредит можно взять на жилье, которое только строится, или на уже готовое жилье на вторичном рынке. Максимальные размер кредита – 2 млн гривен.

Видео: Сегодня

Также в Украине в первой половине года планируют запустить финансовый лизинг для покупки жилья под 5%. Приоритетными группами для участия в программе лизинга станут военные, учителя, медики, полицейские, внутренне перемещенные лица, социально незащищенные слои населения.

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