Итоги миссии МВФ ударили по гривне. Чего ждать от курса доллара?

Доллар 15 февраля после того, как застыл в официальном курсе, вырос на межбанке до отметки 28 гривен. Такая динамика наблюдается после сообщений о том, что Украина пока не достигла успехов в переговорах с МВФ. Но, несмотря на такой новостной фон, межбанковский курс в ближайшее время удержится в районе 28-28,2 грн/долл., а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 28,0/28,3 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Они также выделили такие тенденции на валютном рынке:

За неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,1%. Наличный доллар в банках подорожал до 27,82/28,07 грн.

На межбанке – низкая активность из-за выходного в США, в результате чего участники рынка стараются минимизировать внешние переводы.

К 11:00 на доллар на межбанке, по данным портала Minfin, торговался по 28,01 грн в покупке и 28,03 грн в продаже.

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Иосуб также напомнил, что новый раунд переговоров Украины и МВФ может начаться не раньше марта. Соответственно, новые транши кредита могут прийти не раньше лета.

"Маловероятно, что до весны в отношениях между Украиной и МВФ будет достигнут какой-либо значимый прогресс. В то же время до конца лета средств для закрытия внешних обязательств у Украины хватит, поэтому кредит фонда не является категоричным именно сейчас, однако позже сотрудничество с МВФ будет желательным", – добавляет Шевчишин.

Напомним, официальный курс еще не отыграл влияние новостей о работе миссии МВФ в Украине – доллар в курсе НБУ застыл на уровне 27,84 грн.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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