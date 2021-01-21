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Из безработных украинцев сделают айтишников: Кабмин начинает эксперимент

21 января, 11:24

Ксения Капустинская

Новый проект по трудоустройству сначала запустят в Киеве

В Украине внедряют эксперимент по бесплатному обучению безработных для трудоустройства в IT-сфере. Эксперимент начнется в Киеве, но в случае успеха его расширят и на другие города. Условия такие:

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Проектом занимаются Минэкономики, Минцифры и Киевский центр занятости, инициативу уже одобрило правительство.

"Теперь безработные смогут приобрести квалификацию в IT-сфере и получить перспективную работу", – считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, что будет с зарплатами, ценами и безработицей в первом квартале 2021 года.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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