Из "красного" Закарпатья пустили спецрейсы поездов: список

Закарпатская область с 8 марта находится в красной карантинной зоне. Поэтому туда нельзя добраться на поезде – продажа билетов приостановлена.

При этом "Укрзализныця" запустила спецрейсы из региона. В частности для того, чтобы вывезти из карантинной зоны около 2,1 тысячи человек, которые уже купили билеты. Эти поезда будут курсировать до 16 марта.

Уже назначены:

358/357 Рахов – Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

13/14 Солотвино – Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

15/16 Рахов – Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

81/82 Ужгород – Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

108/107 Ужгород – Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);

45/46 Ужгород – Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 11, 15 и 16 марта).

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"Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена. Для остальных пассажиров продажа билетов открыта", – уточнили в "Укрзализныце".

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Напомним, председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков заявил, что ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Если количество больных будет расти такими же темпами, в больницах скоро не останется мест.

Также Минздрав назвал области, где число госпитализаций с COVID-19 зашкаливает.