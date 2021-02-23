Из проекта Nord Stream 2 вышли уже 18 европейских компаний – СМИ

Не менее 18 европейских компаний уже вышли или пообещали прекратить свое участие в спорном проекте по строительству газопровода "Северный поток – 2" послерасширения американских санкций против России.

Об этом сообщила немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США Конгрессу.

В числе этих компаний оказались немецкий поставщик промышленных и строительных услуг Bilfinger из Мангейма и страховщик Munich Re Syndicate Limited.

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В основном речь идет о страховых компаниях со штаб-квартирами преимущественно в Великобритании. Помимо этого, в список вошли Zurich Insurance Group и парижская Axa Group.

Напомним, в середине января швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от участия в "Северном потоке – 2" из-за риска попасть под новые американские санкции.

Также сообщалось, что в сентябре-2020 другие ведущие международные страховщики отказались работать с "Северным потоком – 2".