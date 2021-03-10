Кабмин договорился с продавцами бензина. Как это повлияет на цены?

В Украине ужесточат борьбу с нелегальными заправками, которые продают "бодягу"

"Джентльменские договоренности" между Кабмином и ведущими трейдерами топливного рынка помогут сдержать цены на бензин, но эффект будет временным. По уговору с правительством, "белые" продавцы горючего согласились придержать цены в обмен на борьбу с теневыми производителями топлива.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Суть компромисса – правительство усиливает борьбу с набирающими силу "бодяжниками", трейдеры пока приостанавливают повышение цен на топливо. Если влияние теневого сектора удастся ослабить, потребители начнут заправляться на легальных АЗС, и трейдеры смогут компенсировать потери от неповышения розничных цен за счет увеличения объемов продаж," – разъяснил Рябцев.

Эти договоренности в полной мере официально не разглашаются. Но премьер-министр Денис Шмыгаль как раз сегодня, 10 марта, анонсировал ужесточение мер по борьбе с незаконным оборотом горючего. В частности, глава правительства раздал поручения:

АМКУ должен провести проверку продавцов;

Таможенная служба, Госпродпотребслужба и Госэкоинспекция должны предоставить планы лабораторных исследований качества топлива и предложить варианты создания государственной системы контроля;

полиция, ГФС и ГСЧС будут активнее искать нелегальных производителей и трейдеров, причем в сотрудничестве с представителями "белого" рынка.

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К слову, по исследованию консалтинговой группы "А-95", в 2020 году в Украине работало 24 нелегальных предприятия по производству топлива с месячным объемом переработки 30-35 тыс. тонн. Директор группы Сергей Куюн оценивает совокупные потери бюджета от деятельности нелегального сегмента топливного рынка за 9 месяцев 2020 года в 9-15 млрд грн (1-1,5% доходов казны).

А о том, где сейчас дешевле заправиться в Украине, узнавайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Рынок топлива: почему цены остановились и ждать ли нового скачка.

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