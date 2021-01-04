Кабмин сорвал выполнение своих обещаний перед "зелеными" инвесторами, – Гончаренко

Кабинет министров Украины сорвал выполнение главных условий "зеленого" меморандума, подписанного с иностранными инвесторами, – нарушил четкий график погашения долгов перед предприятиями возобновляемой энергетики за произведенную электроэнергию. Об этом в Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает "Гордон".

"Украинское правительство не заплатило 40% долга по "зеленому" тарифу, который оно обещало оплатить еще в июне. Просто еще один пример работы с инвесторами от Зеленского. Помните, когда Зеленский говорил об инвестициях? Что в Украине будет рай? И что тут ну просто очереди будут стоять?" – заявил Гончаренко.

Он напомнил, что иностранные инвесторы вложили сотни миллионов долларов в строительство "зеленых" электростанций в Украине, но действующая власть не хочет выполнять свои обязательства.

"К власти приходят "зеленые" и начинают рассказывать, что денег нет и платить ничего не будут. Инвесторы идут на уступки и списывают 15% всего долга, но даже и при таких условиях правительство все равно не погашает свои задолженности", – подчеркнул политик.

Гончаренко добавил, что такое поведение власти приводит к остановке иностранных инвестиций в Украину.

1 августа 2020 года вступил в силу Закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

Реклама

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

10 сентября Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не было, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

6 октября прошлого года ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.