Как аннулировать штраф в "письме счастья" за нарушение, которого не было (видео)

Ситуация, когда на двух машинах одинаковые номера – не редкость

МВД выписало штраф за нарушение, которого не было. В редакцию новостей "Сегодня" обратился мужчина, который получил два "письма счастья" за правонарушения, которых не совершал. Оказалось, что кто-то на другой машине, но с его номерами, гоняет по дорогам! Кто нарушитель и как аннулировать штрафы, выписанные системой видеофиксации?

Об этом для новостей "Сегодня" выяснял Артем Джепко.

Тот вечер пятницы пострадавший Максим Старухин будет помнить долго. Тогда полжизни пролетело перед глазами. Позвонила жена и сообщила: машину угнали с платной стоянки на закрытой территории, хотя на авто стоит хорошая противоугонная система.

Якобы его "японец" только что промчал по Северному мосту в сторону Правого берега, и камеры это зафиксировали. Превышение скорости на 29 километров и штраф – 250 гривен. Спустя день ситуация повторилась: на этот раз гонщик уже летел в сторону Одессы с превышением почти на 100 километров в час.

"Сначала был шок. Сначала была информация, что якобы наша машина где-то ездит, когда я уже увидел фотографию, когда понял, что это не наша машина, то чуток полегче было, но была немного злость, что можно прицепить "левые" номера и ездить безнаказанно", – рассказывает Максим.

Машины – разные. Тут даже не нужно быть экспертом. Но Максим все равно опасается, что в дальнейшем правонарушения могут быть хуже.

"Человек может совершить более серьезное правонарушение: кого-то сбить, ограбить, убить, совершить более криминальные действия, что угодно", – высказывает опасения Максим.

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Как такое возможно, что одинаковые номера на двух машинах? Автомобильный эксперт Сергей Цыбульский убеждает – удивляться нечему. В нашей стране уже очень давно воплощают различные сценарии для автомобилей. Например, на нерастаможенные машины просто цепляют украинские номера: делки в сети предлагают их по несколько сотен гривен. А вот еще одна схема.

"Люди покупают авто с какими-то отягощениями или продавец аргументирует, что ее временно нельзя переоформить – это авто обычно дешевле рыночной стоимости на 30-40 процентов, и люди сознательно идут на это, чтобы получить какую-то выгоду", – говорит эксперт.

В полиции об этой ситуации знают, даже пообещали разобраться. Управляющий партнер юридической фирмы, адвокат Михаил Ильяшев говорит – шансов, что Максим все-таки будет платить эти штрафы – мизерные. Ведь доказательствами могут быть и показания свидетелей, и собственная фотофиксация, чеки, что машина стояла на парковке в другом месте, слова соседей – все это можно использовать.

Видео: Сегодня

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который отменяет обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа.

Также напомним, в Украине правоохранители будут наказывать нарушителей ПДД по обращениям других водителей.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Полицейский в смартфтоне": в Украине тестируют новую систему фиксации нарушений ПДД".