Как копить деньги даже с маленькой зарплатой: 5 финансовых секретов

Начало года – отличное время для того, что завести новые финансовые привычки. Спокойно доживать до зарплаты, не влезать в опасные кредиты, а к тому же еще и копить можно с любым заработком.

Главное в этом деле – дисциплина и знание нескольких секретов. Ими поделилась корреспондентка "Сегодня" Ирина Каминская.

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Заведите разные карточки или конверты

Жительница Киева Екатерина Вишневская до 2020 года сама называла себя транжирой. Но потом осознала, что нельзя жить без финансовой подушки. Поэтому она открыла три счета в трех разных банках. На один откладывает деньги "на мечту" – с этой карточки не снимает ни копейки. Второй счет – "заначка" на путешествия. Третий счет – для текущих расходов.

Если говорить о той же системе с наличными, то деньги можно разложить по конвертам. Перекладывать деньги из одного конверта в другой нельзя. А если это все-таки случилось, то вернуть в конверт нужно обязательно на 10% больше, чем из него брали.

Но безнал лучше помогает не запутаться в финансовом потоке. С помощью банковских приложений можно легко фиксировать, на что вы тратили деньги.

Экономьте на мелких удовольствиях

Еще один совет дает киевлянин Андрей Антонов. Его рецепт – разумные траты. Такой подход позволяет откладывать до 30% заработка. В этом случае важно отказаться от какой-либо привычной, но не обязательной статьи расходов. Например, перестать брать кофе навынос или покупать протеиновые батончики.

Уберите "заначку" подальше

Важное умение – не только откладывать деньги, но и сохранять их, говорит финансовая консультантка Умида Самоенко. Поэтому сбережения лучше держать подальше от рук и глаз. Как вариант – положить их на банковский депозит в разной валюте.

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Живите по средствам

Самоенко советует также принципиально отказаться от кредитов.

"Нужно научится жить на свои деньги, не заработал – не покупаем телефон", – считает Самоенко.

Учитывайте неожиданности

Небольшую сумму следует отложить и на непредвиденные траты – такие, как ремонт стиральной машины, поход к врачу или срочная поездка. Финансовый коуч советует рассчитывать эту сумму так: сложить все незапланированные расходы за последние полгода и разделить получившееся число на пять.

А еще деньги легче копить на цели, которые записаны на бумаге. Дополнительный мотиватор – установленные сроки и награда самому себе за то, что сдержал слово.

Напомним, ранее Госстат выяснил, что украинцы массово считают себя бедняками. Тех, кто считает себя богатым, Госслужба статистики при опросе вообще не обнаружила.

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