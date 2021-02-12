Как оформить перерасчет за отопление, если дома холодно

Эксперты советуют сперва убедиться, что проблема действительно в батареях

Каждый отопительный сезон находятся украинцы, которые страдают от холода в собственных квартирах. Причины могут быть разные, но чаще всего люди жалуются на холодные батареи, а платить за отопление при этом приходится немало.

Можно ли пересмотреть платежки, если дома холодно, узнавала у специалистов корреспондентка "Сегодня" Ирина Ухина.

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Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко предупреждает – дело может быть не в самих радиаторах:

"Неправильно считать температуру непосредственно самой батареи – очень она горячая или не очень горячая. Может быть так, что батарея слишком горячая, а в комнате холодно. Почему? Потому что окна стоят старые, дует со всех сторон, нет нормальной изоляции дома, слишком тонкие стены и тому подобное".

Тепла может не хватать из-за перепланировки квартиры, а также неправильно установленных радиаторов или теплых полов. Если от этого пострадали соседи, возмещать их убытки придется самим жильцам дома.

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А если вы уверены в том, что дома холодно именно из-за некачественного отопления, нужно:

обратиться к обслуживающей компании (ЖЭК или ОСМД) и к компании-теплопоставщику;

назначить дату и время для комиссии, которая проведет осмотр и составит акт о качестве услуги;

запросить перерасчет / подать заявку на восстановление услуги.

Если ваши обращения игнорируют, позовите двух соседей и самостоятельно составьте акт в свободной форме. Заверьте его подписями и отправьте в обслуживающую компанию и теплопоставщику.

Если же с услугой действительно есть проблемы, а пересчет не делают, нужно обращаться в суд с иском о защите прав потребителя.

Напомним, газ для тепловиков в Украине подорожал на 20%, но тарифы на отопление и горячую воду для конечных потребителей пока останутся прежними.