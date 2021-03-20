Как работают банки в локдаун: график работы

В нескольких украинских городах, в том числе и Киеве, местные власти ввели локдаун. На данном этапе усиление карантина не коснется работы банков в стране. И банки существенно не изменили своего графика.

Как будет работать ПУМБ

В отделениях ПУМБ клиентов принимают с 9:00 до 18:00, перерыв в кассе в основном с 13:00 до 14:00.

Подробный график работы конкретного отделения можно узнать на сайте ПУМБ. Для этого в верхнем меню на главной странице нужно выбрать пункт "Отделения и банкоматы". Ввести адрес или выбрать на карте нужное. По клику отобразится график его работы.

Как будет работать Ощадбанк

Отделения Ощадбанка работают по стандартному графику в среднем это – с 9:00 до 18:00. В выходные отделения работают до 15:00-16:00.

На официальном сайте банка можно найти ближайшее отделение и посмотреть график его работы. Для этого нужно внизу страницы выбрать пункт меню "Отделения и банкоматы". Там можно вручную написать адрес или выбрать на карте удобное. Если кликнуть на отделение, то можно увидеть график работы на неделю.

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Как будет работать ПриватБанк

ПриватБанк не меняет график работы. Чаще всего это стандартный график с 9:00 до 18:00, но некоторые офисы принимают клиентов дольше, хотя кассовое обслуживание закрывается в 18:00. В выходные банк работает до 15:00-16:00. График зависит от конкретного отделения.

Чтобы проверить график работы отделения ПриватБанка, на официальном сайте нужно выбрать пункт "Отделения" (вверху главной страницы). При клике на нужное отобразится его обычное время работы.

Другие банки также оставляют стандартный для них график работы. Подробнее по каждому отделению можно посмотреть на официальном сайте интересующего вас банка.

Ранее мы сообщали, что, вводя локдаун и усиливая карантин на местах, местные власти должны подумать о поддержке категорий граждан и бизнеса, которые пострадают из-за ограничений красной зоны.