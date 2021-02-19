Как сработала Украина в 2020: как изменился курс гривны, зарплаты, цены

Коронавирус жестко ударил по экономике Украины: по данным Госслужбы статистики, экономика страны в 2020 году серьезно просела, гривня заметно девальвировала. Но при этом зарплаты украинцев за год ощутимо повысились, а рост цен затормозился почти втрое по сравнению с 2019 годом. Чем объяснимы такие парадоксы, и что ждет украинскую экономику в 2021 году, разобрался сайт "Сегодня".

Наши эксперты: президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Читайте также: Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в первом квартале 2021 года

Макроэкономика: о чем говорят цифры

Статистические данные показывают падение по всем отраслям, кроме строительства и розничной торговли. Причем как в денежном выражении, так и в тоннах, штуках, кубометрах и так далее (см. инфографику).

/ Фото: Сегодня

Промышленность и агросектор

Главный двигатель украинской экономики – промышленность практически сохранила свои позиции (-0,1%). Но это в деньгах, а в штуках, тоннах и кубах имеем снижение во всех отраслях, кроме химпрома (+4,7%) и фармацевтической сферы (+3%). Больше всего упали показатели в машиностроении (-19,5%) и угольной отрасли (-13,8%), меньше всего – в пищепроме (-2%). В остальных отраслях снижение было не более 10%, в основном в пределах 4-6%.

Аграрии в 2020 году недобрали более 7,5 млн т урожая, что, естественно, снизило показатели отрасли.

"Очевидно, что виной здесь не коронавирус, а плохие погодные условия: засуха", – говорит Олег Пендзин.

Детальной статистики по отрасли пока нет, но в целом агросектор недозаработал почти 12% по сравнению с 2019 годом.

Транспорт: грузы есть, пассажиров нет

Пассажирский транспорт пострадал больше всего: пассажирооборот упал более чем вдвое – на 53,9%. Услугами транспорта воспользовались 2,57 млрд пассажиров, на 40% меньше, чем в 2019 году. По словам экспертов, это легко объяснимо: из-за карантинных ограничений как внутри Украины, так и за ее пределами, люди стали ощутимо меньше путешествовать. Больше всего пассажиров потеряла авиация – минус 65% по количеству людей и железная дорога – минус 56%. Меньше всего потерял автотранспорт: минус 40% пассажиров.

Среди общественного транспорта больше всего пострадал метрополитен (в Киеве, Харькове и Днепре), метро лишилось 42,5% пассажиров не в последнюю очередь из-за двухмесячного простоя в марте-апреле прошлого года. Но из-за удаленной работы уменьшилось примерно на треть и количество пассажиров в трамваях-троллейбусах.

Снизился и грузооборот, но меньше, всего на 14,3% по тонно-километрам и на 11,2% по количеству перевезенных грузов. Здесь минимальные потери как раз у "железки" – всего 2,4%, максимальные – у автотранспорта – 21,7%.

Строительство: выручило "велике будівництво"

Эта отрасль оказалась в плюсах на 4%. Но только за счет прироста по инженерным сооружениям – их (в деньгах) стало больше на 14,3% по сравнению с 2019 годом. Как пояснил нам Олег Пендзин, сработал так называемый эффект "Большой стройки": строительство новых и ремонт действующих дорог, мостов и других инженерных сооружений. А вот производственных зданий и жилых домов построено на 8,8% меньше, чем в 2019 году. По нежилым зданиям – на 2,7% меньше, по жилым – на 18,5%.

Экспорт-импорт и розничная торговля

Экспорт и импорт в 2020 году тоже снизились, причем экспорт упал меньше импорта: соответственно на 7,8% и на 12,5%. В деньгах экспортировали товаров и услуг меньше на 5 млрд долларов, импортировали меньше на 8,4 млрд долларов. Причем, как и в предыдущие два года, Украина имеет положительное сальдо (торговый баланс) по торговле услугами, в отличие от торговли товарами. В 2020 году он составил почти 6 млрд долларов. Для сравнения: в 2019 году положительное сальдо по услугам было 8,7 млрд долларов.

В итоге за 2020 год негативное внешнеторговое сальдо (разница между суммой экспорта и импорта) по товарам и услугам значительно уменьшилось, составив всего 255 млн долларов. Для сравнения: в 2019 году негативное сальдо было в 14 раз больше – почти 3,7 млрд долларов.

"Украине удалось в прошлом году хорошо заработать за счет роста цен на продовольствие в мире, а также на том, что наш главный экспорт – это зерно, подсолнечное масло и другие продукты питания – не только подорожал, но и вырос, – анализирует Александр Охрименко. – А вот импорт упал прежде всего за счет сокращения спроса на высокотехнологичную продукцию: автомобили, смартфоны, бытовую технику и так далее. В условиях коронакризиса украинцы стали меньше тратить деньги на новинки".

Олег Пендзин добавил, что сокращение на порядок внешнеторгового сальдо положительно повлияло на экономику Украины.

Эксперты также разъяснили, почему в прошлом году в других странах Европы розничная торговля в условиях кризисах упала, а в Украине выросла.

"Главная причина феномена – валюта трудовых мигрантов, которая поступала и поступает на внутренний рынок Украины, – говорит Олег Пендзин. – Их заработки не только способствуют укреплению курса гривни (больше предложение валюты – ниже ее курс), но и активизируют розничную торговлю. Это также хорошо для экономики".

Зарплаты и долги

По данным Госстатистики, в Украине стала больше как номинальная, так и реальная (с учетом инфляции) зарплата. Номинальная выросла почти на 1000 грн, реальная – примерно на 600 грн. Но эксперты напомнили: Госстат не только не учитывает теневые заработки (что естественно), но и "не видит" самозанятых предпринимателей и структуры, в которых трудится менее 10 работников.

"Поэтому точно можно сказать, что зарплаты увеличились в госсекторе, так как выросла минимальная зарплата, и у специалистов остродефицитных профессий – это инженеры, рабочие-станочники, строители-универсалы, водители фур. Также, по статистике, зарплаты повысились на 40% у медиков за счет надбавок за борьбу с коронавирусом. А вот в секторе общепита и отельного бизнеса заработки из-за карантина и локдауна упали ниже уровня 2019 года примерно на 10%", – отметил Александр Охрименко.

Олег Пендзин обратил внимание на рост в 2020 году безработицы и долгов по зарплатам. То есть, человеку могли начислить зарплату, но не выдать ее и при этом уволить с работы. Поэтому говорить о повсеместном повышении уровня жизни украинцев не приходится, несмотря на статистический рост средних зарплат по стране.

Прогнозы на 2021 год

Оба эксперта уверены: по итогам 2021 года макроэкономические показатели будут совсем другими, чем по итогам 2020 года.

"Минусы станут плюсами, а плюсы минусами – речь идет об инфляции и безработице, – прогнозирует Олег Пендзин. – Кроме промышленности, где не стоит ожидать роста показателей, скорее наоборот, и сельского хозяйства – в начале года трудно дать прогноз, каким будут урожай и цены на сельхозпродукцию,– В остальных сферах будет рост, но из-за большого падения показателей в 2020 году. То есть, уровня 2019 года достигнуть вряд ли удастся".

По оценкам Александра Охрименко, продолжится рост в строительстве (снова эффект "Большой стройки"), в розничной торговле – здесь Охрименко ожидает +10% за год.

"Безработица станет меньше, заработки – больше, прежде всего за счет повышения минзарплат, – уверен Александр Охрименко. – Но инфляция также ускорится в разы, может дойти до 10% за год".

Курс доллара, по оценкам обоих экспертов, не ожидается в этом году выше 29 грн/доллар.

Выводы

В 2021 году Украина должна в основном преодолеть экономические последствия коронавируса, но средний украинец вряд ли станет жить лучше. Хотя бы потому, что цены намного вырастут для всех, а вот зарплаты – далеко не у каждого.

Кабмин обещает, что в 2021 году зарплаты украинцев вырастут на 21%, а премьер Денис Шмыгаль – что в 2030 году заработки у нас будут такими, как в Польше и Словакии. Подробнее смотрите в сюжете.