Как стремление ЕС к углеродной нейтральности континента повлияет на развитие Украины

Политика ЕС относительно реализации климатических целей должна базироваться на сотрудничестве с соседними странами, а не на налоговых ограничениях, которые могут ухудшить глобальную ситуацию с выбросами парниковых газов. Такую консолидированную позицию 25 февраля выразили международные эксперты во время онлайн-события "Климатическая нейтральность континента за пределами ЕС", организованного Центром европейских политических исследований.

Европейский зеленый курс предполагает достижение климатической нейтральности для всего континента. Однако Европа гораздо больше, чем только ЕС. По прогнозам экспертов, Россия и Турция, вместе взятые, обойдут по уровню выбросов весь ЕС до 2030 года. А ближайший сосед ЕС, Украина, имеет один из самых высоких показателей в мире по количеству выбросов парниковых газов на единицу ВВП. Поэтому, климатическая нейтральность на европейском континенте может быть достигнута только в сотрудничестве с соседними странами ЕС. Именно для обсуждения рекомендации для ЕС относительно возможных направлений взаимодействия и было проведено событие с приглашением экспертов и чиновников. Они дискутировали об экономических и климатических проблемах, с которыми сталкиваются эти страны.

Напомним, что ЕС разрабатывает механизм пограничной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Mechanism) по отношению к другим странам, и Украины в том числе, и планирует ввести этот механизм в действие в 2023 году. Пока не ясно, как будет выглядеть Carbon Border Adjustment Mechanism, в конце июня 2021 года Европейская Комиссия должна представить соответствующий проект. Это может быть налог на границе или акцизный сбор, а также, возможно, такой механизм будет отражать систему торговли выбросами ЕС. Сейчас эксперты Европейской Комиссии работают над различными вариантами, которые должны отвечать требованиям ВТО.

Ник Батлер, приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и глава-основатель Королевского Института политики, во время мероприятия отметил, что для достижения углеродной нейтральности ЕС должен инвестировать в другие страны, быть активным участником в их трансформации, а не просто строить протекционистские границы: "Соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС оставляет надежду, что ЕС выберет такой же метод стимулирования углеродной нейтральности для Украины, как и для самих стран-членов ЕС. Речь идет именно об инвестировании, технологическую и финансовую кооперацию, технологическое обновление и модернизацию, вместо налога на границе. Ведь налоги на границе ЕС и Украины никак не помогут стране достичь углеродной нейтральности, а только уменьшат ее конкурентоспособность и заставят искать другие рынки сбыта для своей продукции".

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Советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Алексей Рябчин во время мероприятия напомнил, что Украина взяла на себя обязательства быть углеродно-нейтральной, подписав Парижское соглашение, поэтому направление декарбонизации, с особым акцентом на энергетическую эффективность, является для страны ключевой целью.

"Вместе с тем, мы понимаем, что необходимо обеспечить и справедливую трансформацию угольных регионов, особенно остро будет стоять вопрос о декарбонизации, и процессы на временно оккупированной части Донбасса, – сказал Рябчин. – ЕС является основным торговым партнером для Украины, это очень важное достижение последних лет, которое мы не имеем права терять. Это понимает и правительство, и многие украинские компании, которые заявляют о стратегических планах достижения углеродной нейтральности. Причем это именно компании из сектора энергетики и металлургии, наиболее ресурсоемких отраслей нашей экономики".

Отметим, что по оценкам экспертов Европейской Бизнес Ассоциации, дополнительная финансовая нагрузка при экспорте в ЕС может вырасти на 566,3 млн евро в год вследствие потенциальной пограничной углеродной корректировки в случае его распространения на Украину. Почти 94% от этой суммы может приходиться на товары и услуги предприятий металлургической промышленности и электроэнергетики.