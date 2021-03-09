"Есть огромное количество людей, которые кормятся от этих кормушек", – заявил политик

Как только новый глава правления "Укрзализныци" начал ломать коррупционные схемы, сразу появилась инициатива о его увольнении, заявил 5 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, пишет "Гордон".

"С железной дорогой что происходит сейчас? Извините, у железной дороги в прошлом году был ущерб полмиллиарда долларов. Три месяца работает новый менеджмент. Есть такой депутат Гришина. Создала ТСК – и сразу хотят снять начальника железной дороги, как только он начал прикрывать схемы", – сказал он.

Саакашвили убежден, что причина – в людях, которые не хотят потерять коррупционные схемы и поэтому противодействуют реформам в компании.

"Как только что-то начинает двигаться не в том направлении, сразу включается Верховная Рада, суды. Ведь есть огромное количество людей, которые кормятся от этих кормушек", – заявил политик.

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Верховная Рада на заседании 27 января создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзализныця".

В пояснительной записке сказано, что в 2019 году "Укрзализныця" показала "наихудшие показатели производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины почти по всем направлениям деятельности". Среди заданий комиссии – проверка и оценка состояния "Укрзализныци", проверка закупок, рациональности использования госимущества, профессионального соответствия членов правления и набсовета компании.

"Укрзализныця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

"Главком" отмечал, что новое правление компании дало старт реформе "Укрзализныци", создав филиалы "УЗ Карго" и "УЗ Инфра", но наблюдательный совет по неизвестным причинам заблокировал это решение. Председателем правления компании является Владимир Жмак.