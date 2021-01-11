Какой может быть пенсия, если все заплатят налоги

Перспектива выхода на пенсию многих пугает. Ведь украинские пенсионеры уже давно живут за чертой бедности. У подавляющего их числа пенсии ниже реального прожиточного минимума. Международные стандарты, требующие, чтобы пенсия составляла не менее 40% зарплаты, в Украине не соблюдаются. Коэффициент замещения у нас составляет лишь 27%, и с каждым годом ситуация будет ухудшаться, предупреждают эксперты.

Основная причина, конечно, – нехватка денег. Единого социального взноса (ЕСВ) уже давно не хватает, чтобы покрыть потребности в пенсиях. Почти половина необходимых средств доплачивается из госбюджета. Сайт "Сегодня" решил разобраться, что не так с ЕСВ? Почему взнос, который должен покрывать потребности солидарной пенсионной системы, и в других странах справляется с этой задачей, а в Украине – нет?

О процентах

Прежде всего, отметим, что деньги от единого социального взноса (ЕСВ) поступают не только в Пенсионный фонд Украины, но также в фонд по безработице и фонд социального страхования, откуда оплачиваются больничные и страховки от несчастных случаев на производстве. Однако, по сравнению с ПФУ, отчисления в другие фонды в десятки раз меньше. Например, бюджет фонда по безработице в 2020 году составлял 15,8 млрд грн, бюджет фонда соцстраха – 26,8 млрд грн. А вот потребности ПФУ – 489,6 млрд грн. Причем от ЕСВ предполагалось собрать только 274 млрд грн, остальное перечислялось из госбюджета.

Размер ЕСВ в Украине составляет 22% от заработной платы. Это не так уж и мало. К примеру, в Польше пенсионные взносы составляют только 19,52%, из которых на государственную пенсию идет только 12,22%, а остальное – на накопительную. В Германии пенсионный взнос – 18,6%, из которого также покрываются государственная и накопительная пенсии. Правда, есть и гораздо большие проценты пенсионных взносов. К примеру, в Чехии – 31,5% зарплаты. Но, например, в той же Польше государственные пенсии не дотируются из бюджета, собранных денег хватает. В Украине – нет. Почему?

О числе налогоплательщиков

По данным Укрстата, больше половины граждан Украины – это люди трудоспособного возраста, которые, казалось бы, должны работать и платить налоги, в частности, ЕСВ. Из 41,5 млн человек в Украине 23,5 млн – это люди в возрасте от 20 до 60 лет.

От этого числа можно отнять матерей, у которых есть дети до трех лет – таких насчитывается 1 млн человек. Также можно не учитывать людей с инвалидностью – 2,7 млн человек (хотя многие лица с инвалидностью работают, а инвалидов первой группы только 222 тыс. человек).

Одновременно можно смело приплюсовать еще несколько миллионов человек – тех, кто пошел на работу до 20 лет и продолжает работать после 60-ти. В целом, по меркам ООН, социально активным считается все население страны в возрасте от 15 до 70 лет, а таких в Украине почти 30 млн человек.

При этом, по данным Укрстата и Государственной налоговой службы, ЕСВ в Украине сегодня платят только 11 млн человек.

О том, какой могла бы стать пенсия и зарплаты бюджетников

Но мы будем говорить только о тех 20 млн человек в возрасте от 20 до 60 лет, которые точно могут работать. Если бы каждый из них получал только минимальную зарплату и платил минимальный ЕСВ, за год Пенсионный фонд мог бы собрать почти 275 млрд грн. То есть практически ту сумму, которую собирает сейчас.

Но многие получают зарплату выше минимальной. Средняя заработная плата в начале 2020 года составляла 10 727 грн. И, если бы каждый украинец трудоспособного возраста работал официально и платил ЕСВ, Пенсионный фонд мог бы получить свыше 566 млрд грн. Это вдвое больше той суммы, которую собирает Фонд, и на 76 млрд грн больше расходов на пенсии с учетом доплат из бюджета.

Если же к этой сумме добавить еще доплаты из госбюджета, выйдет солидная сумма в 780 млрд грн, Это почти на 60% больше нынешнего бюджета ПФУ. А значит, почти на 60% больше могли быть стать пенсии.

То есть при условии, что все украинцы работали бы "в белую" и платили ЕСВ, минимальная пенсия еще в начале 2020-го могла составлять не 1638, а 2620 грн. А средняя пенсия могла бы вырасти с нынешних 3410 почти до 5 тыс. грн.

Фантазируем дальше. В 2021 году, когда минимальная зарплата увеличилась до 6000 грн, а вслед за ней наверняка поднимется и средняя зарплата, ПФУ мог бы собирать за год 686 млрд грн сам, без бюджетных доплат.

Высвободившиеся бюджетные деньги можно было бы направить на повышение зарплат тем же медикам и учителям. Сравните. В 2021 году из бюджета на пенсии предполагается направить 195 млрд грн из госбюджета. Это больше, чем планируется потратить на всю медицину страны (161 млрд грн). И вдвое больше, чем заложено в бюджете на зарплаты учителей (около 100 млрд грн).

Но все это, разумеется, фантазии. На сегодняшний день, как уже отмечалось, не 30 и не 20 млн, а всего лишь 11 млн украинцев работают официально и платят единый социальный взнос. Остальные же, по официальным данным, не работают. То есть живут, якобы не получая абсолютно никакого дохода. Хотя на самом деле понятно, что многие из них работают нелегально и не платят никаких налогов.

По данным налоговой, людей трудоспособного возраста, которые не платят налогов, в Украине почти 12 млн человек.

"В 2019 году мы в базе не увидели 11,8 млн потенциально активных граждан, которые не получили ни копейки дохода. Кроме того, 4,1 млн граждан Украины на подконтрольной территории 10 лет невидимы на налоговой карте Украины. Ни одного действия в плане уплаты налогов", – сказал на днях в программе "Шустер Live" глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

При этом, по его словам, получали в 2019 году доходы и платили налоги 11,2 млн украинцев. В 2020 году число налогоплательщиков вообще уменьшилось до 10,89 млн человек.

"Около 13 миллионов наших граждан, не пенсионеров и не ФОПов, по документам, в 2019 году не получили ни копейки доходов. Это фактически половина трудоспособного населения! Какие вообще претензии могут быть к системе здравоохранения, к состоянию дорог?" – сказал в комментарии "Сегодня" глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Он уверен, что фискализация могла бы уменьшить теневой сектор экономики.

Как изменятся социальные выплаты в 2021 году, смотрите в сюжете "Сегодня":

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