Как вырастут цены и доходы людей, когда восстановится экономика – прогнозы для Украины на 2021 год

2020 год запомнится как год сильного экономического кризиса, который сравнивают с "Великой депрессией" и который не пощадил практически ни одну страну мира. "Это самая глубокая глобальная рецессия за восемь десятилетий, несмотря на беспрецедентную политическую поддержку", – констатировал Всемирный банк в своем последнем отчете "Глобальные экономические перспективы".

Многие эксперты надеются, что 2021 год станет годом выхода из этого кризиса. Какие экономические перспективы прочат Украине на этот год – разбирался сайт "Сегодня".

МВФ: ВВП Украины вырастет только на 3%, тогда как мировой ВВП – на 5,2%

В Международном валютном фонде считают, что мировая экономика в 2021 году будет восстанавливаться довольно активно и за год мировой ВВП вырастет на 5,2%.

При этом в МВФ ожидают, что рост в значительной степени будет происходить за счет развивающихся стран. Для этой группы стран в Фонде прогнозируют рост ВВП на 6%, тогда как развитые страны смогут вырасти лишь на 3,9%.

Однако прогнозы для украинской экономики не так радужны. В МВФ считают, что в 2021 году украинский ВВП вырастет только на 3% – меньше, чем в среднем ВВП развивающихся стран, мировой ВВП и даже ВВП развитых стран.

А вот инфляция в Украине прогнозируется выше, чем в среднем в мире и чем в развивающихся странах. В среднем за год она составит 6%, однако к концу года замедлится до 5,8%.

Что касается 2020-го, то в октябре МВФ прогнозировал Украине гораздо более глубокое падение, чем во многих других странах, – минус 7,2%. Для сравнения: мировая экономика, по подсчетам Фонда в 2020-м потеряла 4,4% ВВП, развивающиеся страны – 3,3%.

Прогноз МВФ:

Всемирный банк: 3% – слишком медленное восстановление

Прогноз Всемирного банка по Украине на следующий год совпадает с прогнозом МВФ. Нам сулят 3% роста ВВП. При этом ВБ в своем текущем прогнозе исходил из того, что в 2020-м украинская экономика упадет только на 3,5%, а МВФ – что на 7,2%.

Чей прогноз на минувший год окажется ближе к истине, узнаем позже, когда будут подведены экономические итоги 2020 года. Однако напомним, что падение ВВП на 3,5% было зафиксировано в Украине по итогам трех кварталов 2020 года.

Как бы там ни было, прогноз Всемирного банка также свидетельствует о том, что украинская экономика после кризиса будет восстанавливаться не так активно, как экономики других развивающихся стран и мировая экономика в целом. ВБ прогнозирует, что мировой ВВП в 2021 году вырастет на 4,2%, ВВП развивающихся стран – на 4,6%. Таким образом, похоже, что и в наступившем году Украина не сможет сократить отставание от других стран своей группы.

Если говорить о соседях, то нам "светит" опередить разве что Беларусь и Молдову. Странам Восточной Европы на 2021 год прогнозируют рост ВВП 2,4%, а Украине – 3%. Если же сравнивать более широкий регион – страны Европы и Центральной Азии, – то рост ВВП здесь должен составить 3,6%. Так что здесь уже Украина оказывается в числе отстающих.

Реклама

Минэкономразвития: курс доллара преодолеет отметку в 30 грн не в этом году

Прогнозы Министерства экономразвития по ВВП не намного отличаются от прогнозов МВФ и Всемирного банка. В консенсус-прогнозе, который делает министерство, говорится о 3,2% роста ВВП в 2021 году. В министерстве признают: такой экономический рост не компенсирует падение 2020-го, которое, как ожидается, составит 6%. Только на восстановление потенциала, утраченного во время первой волны пандемии (весеннего локдауна), Украине понадобится 1-2 года, говорится в прогнозе.

Инфляция, согласно прогнозу Минэкономразвития, в нынешнем году составит 6,8% в среднем за год и к концу года замедлится до 6%. Реальная зарплата за год вырастет на 3,8%. Курс доллара к следующему Новому году достигнет отметки 29,3 грн, а средний обменный курс за год составит 28,6 грн.

В 2022-м темпы восстановления экономики ускорятся, рассчитывают в министерстве. В частности, реальный ВВП увеличится на 3,5%, инфляция останется на уровне 6%, реальная зарплата вырастет на 3,2%. Курс доллара к концу 2022 году достигнет отметки 30,1 грн, а средний за год составит 28,77 грн.

Основными внутренними рисками 2021 года, которые могут ухудшить ситуацию в экономике, согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, являются рост дефицита госбюджета и кассовых разрывов в Пенсионном фонде, а также увеличение неплатежеспособности реального сектора экономики. Среди внешних рисков наиболее существенные, по оценкам экспертов, – дефицит внешнего финансирования и выход нерезидентов из ОВГЗ.

НБУ: +4,2% ВВП и радужные прогнозы по зарплате

В Нацбанке смотрят в будущее с гораздо большим оптимизмом. В последнем макроэкономическом прогнозе Нацбанк спрогнозировал, что в 2021 году украинская экономика вырастет на 4,2%. Причем в октябре НБУ улучшил свой предыдущий прогноз на 0,2% (раньше прогноз на 2021 год составлял 4% роста ВВП).

Восстановление будет неравномерным (так же, как неравномерным было и падение экономики в 2020-м). Так, на первый квартал 2021 году в НБУ прогнозируют дальнейшее падение экономики на 1,9%. Второй квартал, как ожидается, станет рекордно позитивным – плюс 9,5% ВВП. В третьем и четвертом кварталах произойдет замедление темпов роста – до 4,6 и 4,4% соответственно.

Что касается инфляции, то, по прогнозам НБУ, в этом году она ускорится. Если по состоянию на декабрь 2020-го годовая инфляция составила только 4,1%, то в 2021-м, как считают в Нацбанке, рост цен ускорится до 6,5%. Причем самая низкая инфляция ожидается в первом квартале (5,6%), а самая высокая – в третьем (6,9%).

Порадовать может то, что рост зарплат, по прогнозам НБУ, должен несколько опережать инфляцию. Так, номинальные зарплаты должны вырасти в среднем за год на 16,1%, а реальные (с поправкой на инфляцию) – на 9,5%.

На 2022 год НБУ прогнозирует более скромные успехи. Рост ВВП составит только 3,8%, рост зарплат – 8% (номинальных) и 2,1% (реальных). Правда, ожидается, что немного замедлится инфляция – до 5% по итогам года.

Свежие прогнозы от разных организаций, скорректированные по итогам 2020 года, появятся в конце января – в феврале.

А что прогнозируют эксперты насчет коронавируса в 2021 году – смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня