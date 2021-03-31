Как защититься от наезда коллекторов: юрист дал советы (видео)

В Ровно коллекторы на несколько дней парализовали работу школы и роддома

В Ровно разгулялись коллекторы – они терроризировали медиков и учителей. На несколько дней парализовали работу перинатального центра и целой школы. Непрерывно звонили на рабочие телефоны учреждений, чем блокировали их работу. Потом стали угрожать сотрудникам. Как защитить себя от нападений коллекторов?

В телефоне учительницы Ольги Олейник – 150 входящих за день. Ей звонили коллекторы, которые выбивали якобы долг коллеги.

"Вот с этих телефонов звонили, терроризировали, сорвали нам рабочий день. Хамили в грубой форме. Говорили, что пустят по миру, отдадите квартиру. И ваших детей "и ваших родных", – рассказывает Елена Олейник.

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"Штурмовали" и стационарные телефоны школы. А нескольким педагогам писали личные сообщения. И слов не подбирали. Учительница Наталья Мельничук тоже стала жертвой коллекторов. Ей звонили каждую минуту, раз 200 в день, и грозили снятием с должности.

Директор учебно-воспитательного комплекса №19 Инна Верховая рассказывает:

"Учитель пришла ко мне и сказала, что терроризируют сутки, что у нее кредитов нет, она никому ничего не должна. Но была очень расстроена, ведь работает в школе 30 лет".

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Педагоги пожаловались в полицию. То же самое сделала и администрация роддома, которую тоже недавно атаковали коллекторы. Три дня коллекторы "терроризировали" полсотни работников перинатального центра. Обзванивали личные номера и даже присылали сообщения родным врачей.

В те дни пациенты не могли дозвониться ни на один номер больницы. Даже на личные мобильные медиков. На врачей давили, чтобы сын врача центра погасил долг. Звонками не ограничились – оклеветали его еще и в соцсетях.

Главный врач Ровенского перинатального центра Виктория Еникеева говорит:

"Написали, что эта семья нуждается в сборе средств – от 10 копеек до 5 гривен и сносите средства крестной маме – мне. Я никакая не крестная мама. Но самое страшное – мой адрес и телефон. И надпись: "Сносите средства круглосуточно".

В случае таких "наездов", юристы советуют не терпеть, а сразу идти в полицию. Правда, сначала собрать немного доказательств.

Адвокат Рустам Ферик советует записывать все телефонные разговоры, делать скриншоты с перепиской, фиксировать любые нарушения, имеющие признаки вымогательства или принуждениф.

После обращения в полицию звонить и медикам, и учителям коллекторы прекратили. Как уже выяснили в полиции – долг у сына врача перинатального центра все-таки был, поэтому уголовное производство не открывали. А вот в деле учительницы, с которой коллекторы выбивали мнимый заем, продолжение может следовать. Следователи уже установили, что звонили из столичной компании. Не превысили ли там свои полномочия – будут расследовать.

Напомним, две недели назад в Украине ввели "этический кодекс" для коллекторов, поэтому украинцев защитят от бандитских методов работы "выбивателей долгов" и возьмут коллекторов под контроль.

Также говорилось, что киберполиция разоблачила преступную группу коллекторов, которые шантажировали и создавали порнографический контент с изображением клиентов-должников.