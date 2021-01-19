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Какие пенсии платят украинцам: инфографика

19 января, 14:25

Ксения Капустинская

Только три процента пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен

Пенсии в Украине получают 11,13 млн человек. Из них лишь трем процентам пенсионеров выплачивают более 10 тысяч гривен в месяц. А большинство – более 50% – получает менее 3 тысяч гривен.

Об этом сообщают новости "Сегодня" со ссылкой статданные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Полностью картина распределения средств выглядит так:

Видео: Сегодня

Напомним, ранее сами украинцы рассказали, о каких пенсиях они мечтают. При этом на представление людей о приемлемом для них уровне пенсии влияют социально-демографические характеристики: пол, возраст, местность и регион проживания.

Читайте также, кому и когда добавят пенсию в 2021 году.

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Источник: Сегодня

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