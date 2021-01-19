Какие пенсии платят украинцам: инфографика

Только три процента пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен

Пенсии в Украине получают 11,13 млн человек. Из них лишь трем процентам пенсионеров выплачивают более 10 тысяч гривен в месяц. А большинство – более 50% – получает менее 3 тысяч гривен.

Об этом сообщают новости "Сегодня" со ссылкой статданные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Полностью картина распределения средств выглядит так:

до 1400 грн – 0,7% пенсионеров / 73,7 тыс. человек;

1400-1500 грн – 0,01% / 1 563 чел.;

1500-2000 грн – 16,3% / 1,82 млн чел.;

2000-3000 грн – 41,2% / 4,59 млн чел.;

3000-4000 грн – 19,1% / 2,13 млн чел.;

4000-5000 грн – 8,1% / 898,5 тыс. чел.;

5000-10 000 грн – 11,6% / 1,29 млн чел.;

более 10 000 грн – 3% / 336,99 тыс. чел.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее сами украинцы рассказали, о каких пенсиях они мечтают. При этом на представление людей о приемлемом для них уровне пенсии влияют социально-демографические характеристики: пол, возраст, местность и регион проживания.

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