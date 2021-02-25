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Какие продукты дорожают в Украине? Мы проверили ценники в супермаркете

25 февраля, 13:42

Ксения Капустинская

Что будет с ценами дальше, спрогнозировали экономисты

За последние несколько дней супермаркеты заметно повысили цены на продукты. После подорожания яиц торговцы переписали ценники еще и на крупы, муку и подсолнечное масло. Корреспондентка "Сегодня" Дарья Панченко сходила в супермаркет с чеком месячной давности и сравнила цены.

В целом за набор продуктов ушло на 100 гривен больше, чем месяц назад.

Вот что подорожало сильнее всего:

Видео: Сегодня


Эксперты объясняют, что крупы дорожают из-за слабого урожая 2020 года. По той же причине в ближайшее время будут расти цены на хлеб.

"Прошлый год был неурожайный, мы собрали минус 7,5 млн тонн зерновых . Пандемия сыграла негативную роль", – говорит экономист Олег Пендзин.

Зато свинина за последние недели немного подешевела – спрос на мясо упал из-за низких доходов населения. Но цены на этот продукт снова поднимутся к Пасхе, считают аналитики.

А вот уже после Пасхи подешеветь может и свинина, и яйца, и хлеб, а также курятина.

Напомним, животноводство в Украине стало убыточным впервые с 2007 года. Общий убыток по итогам 2020 года составил 2,9 млрд гривен. Прибыльным в этой сфере осталось только производство молока – "плюс" 3,8 млрд гривен. Такая ситуация тоже приводит к росту цен на мясо и яйца, говорят фермеры.

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Источник: Сегодня

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