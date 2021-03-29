Канал в обход Босфора: Турция вспомнила о проекте "Стамбул"

Турция все же построит канал "Стамбул", который соединит Черное и Мраморное моря параллельно Босфору. Предполагается, что длина канала составит 45 километров, а ширина – 400 метров. При этом канал будут пересекать аж 10 мостов.

Об этом заявил министр окружающей среды Турции Марат Курума, передают новости "Сегодня". Как подсчитали турецкие чиновники, на первом этапе работы канал "Стамбул" будет приносить в бюджет страны около миллиарда долларов в год.

Против строительства канала выступает мэр города Стамбул. Он уверен, что проект опасен для крупнейшего города Турции.

Видео: Сегодня

Напомним, когда президент Турции Реджеп Эрдоган вспоминал о проекте канала "Стамбул" в 2018 году, он озвучивал другие размеры искусственного пролива – протяженность 43 километра, а ширина – 150 метров. Соответственно, за три года проект увеличился.

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Изначально идею построить канал "Стамбул" в обход Босфора Эрдоган озвучил еще в 2011 году. Главная цель проекта – сокращение морского трафика через Босфор.

Тем временем другая важная транспортная артерия – Суэцкий канал – остается заблокированной. В ночь на 24 марта там село на мель судно Ever Given. Контейнеровоз уже вытащили с мели, но далеко сдвинуть судно пока не удалось. В Суэцком канале находится уже около 450 судов, которые ждут открытия прохода. Из-за этого мировая торговля теряет ежедневно 9,6 млрд долларов.