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Карантинные 8000 грн выдадут через "Дію": как будем слать заявки

25 марта, 12:44

Ксения Капустинская

Деньги заплатят в красных зонах карантина

Заявки физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) и их сотрудников на получение 8000 гривен карантинной помощи от государства будут приниматься через приложение "Дія". Механизм подачи заявок будет таким же, как в конце 2020 года. Соответственно, чтобы подать заявку на 8000 грн понадобится:

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Пока что прием заявок не начат – Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.

Компенсации выплатят тем, кто пострадает от ужесточенных карантинных мер в красных зонах.

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В красной зоне на данный момент числятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области, а также Киев.

"Не исключено, что в Украине количество областей, которые окажутся в красной зоне, будет увеличиваться", – добавил Тимошенко.

Напомним, ближе всего к красной карантинной зоне находятся Николаевская, Тернопольская и Черкасская области. В этих регионах превышены сразу два показателя по COVID-19.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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